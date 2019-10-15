Банки сумеют компенсировать свои потери после отмены комиссий за межрегиональные переводы — они введут плату за дополнительные услуги, заявили опрошенные «Известиями» эксперты.

Законопроект об отмене комиссий за денежные переводы между регионами внутри одного банка подразумевает, что увеличение тарифов за межрегиональные перечисления по сравнению с тарифом внутри субъекта не может быть обусловлено регистрацией банковских счетов в разных структурных подразделениях. Новое регулирование направлено на устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг, пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Там добавили, что и сейчас более 75% кредитных организаций не взимают комиссию за перевод денег между банковскими счетами физлиц, открытыми в одной организации.

Комиссии за межрегиональные переводы между физлицами внутри России отсутствуют в большинстве крупных российских банков, сообщили в кредитных организациях. По словам представителей банков, очевидно, что законопроект связан с внедрением Системы быстрых платежей (СБП) — льготный период, позволяющий не взимать комиссии в системе, заканчивается 1 января 2020 года, поэтому некоторые банки ищут способы компенсации затрат на реализацию сервиса, в том числе с помощью введения комиссий для физлиц. Пересмотрены могут быть не только тарифы в рамках системы быстрых платежей, но и другие базовые комиссии, пояснили банкиры.

По мнению главного аналитика Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антона Быкова, очевидно, что рассматриваемый законопроект направлен на Сбербанк , поскольку эта кредитная организация занимает большую долю рынка межрегиональных переводов и одна из немногих до сих пор взимает комиссии.

Сбербанк легко сможет обойти запрет с помощью введения дополнительных условий, например по обслуживанию карт с переводами в другие города, предположил эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский. В любом случае монополия на перечисления денег граждан все равно, скорее всего, останется у Сбербанка.