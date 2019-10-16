Выплата процентов осуществляется в конце срока.
Банк «Уралсиб» с 16 октября ввел вклад «Прогноз отличный». Оформить его можно в рублях и долларах на 200, 400 и 1 100 дней.
Доходность в рублях составит 6,1—7,5%, в долларах — 1,2—1,8% годовых. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей или 1,5 тыс. долларов.
Дополнительные взносы, расходные операции и пролонгация не предусмотрены.
При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых.
Выплата процентов осуществляется в конце срока.
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