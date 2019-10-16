Банк России 16 октября выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Саммит Россия — Африка». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

На монете (на оборотной стороне) размещена многоцветная эмблема саммита, делящая поле монеты на две части с выполненными в цвете очертаниями территории России и Африканского континента вверху и внизу соответственно. Над эмблемой имеются надписи: слева — «Сочи», справа — «2019».

Тираж монеты составляет 3 тыс. штук.



Согласно данным на сайте мероприятия, саммит и экономический форум Россия — Африка пройдут в Сочи 23—24 октября 2019 года.

