Держатели карт Абсолют Банка платежной системы Visa получили возможность пользоваться Apple Pay, говорится в сообщении кредитной организации.



«Когда держатель добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, ее номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и надежно хранится в чипе «Безопасный элемент» устройства пользователя. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — уточняется в релизе.



Для настройки Apple Pay клиенту необходимо добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.