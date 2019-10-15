Охранник — самая скучная профессия по мнению 13% россиян, говорится в исследовании компании SuperJob. Второе место занимает профессия бухгалтера (9% голосов), для 5% россиян скучна деятельность продавца, по 4% набрали профессии сторожа и уборщика. Офисный труд и работу библиотекаря признали скучной по 3% опрошенных, работу вахтера — 2%. Скучными россияне называли профессии архивариуса, водителя, грузчика, депутата, консьержа, менеджера, программиста и оператора кол-центра (всего 26%).

Скучных профессий не бывает, уверены 13% россиян, а 8% респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна. Также любая сидячая работа заставляет скучать 2% россиян.

Мужчины чаще женщин отмечали рутинность работы охранника (17% и 11% соответственно), а также утверждали, что скучна любая неинтересная работа (10% и 6%). У женщин в рейтинге скучных профессий на первом месте — бухгалтер (12% против 5% у мужчин). Они чаще мужчин придерживаются мнения, что скучных профессий не существует (15% и 11% соответственно).