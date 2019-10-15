ВТБ реализовал сервис оплаты платежей по QR-коду в своих банкоматах, говорится в сообщении кредитной организации. Клиенты могут провести расчеты в несколько касаний. Также реализована функция «подтягивания задолженности».

В настоящее время сервис доступен в 5,5 тыс. устройств самообслуживания.

В банкоматах ВТБ появилась возможность осуществлять платежи со сдачей — остаток средств можно перечислить на оплату мобильной связи, Интернета либо перевести в адрес благотворительной организации.