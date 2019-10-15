Частные клиенты микрокредитной депозитной организации получили доступ к банковским продуктам и услугам с мобильных устройств на ОС Android и iOS. С их помощью физлица смогут совершать такие операции, как оплата товаров и услуг (Интернет, связь, ЖКХ и т.д.), переводы со счетов и карт, регулярные платежи, получение выписки о состоянии счетов, обмен валюты, открытие и пополнение вкладов, а также операции по кредитам (получение информации о графике и сроках погашения) и ряд других.

В ходе проекта ИТ-компания интегрировала систему мобильного банкинга с двумя процессинговыми центрами — «Рукард» и «Корти Милли», что позволило МДО «Имон Интернешнл» обслуживать банковские карты и национальной, и международных платежных систем.

«R-Style Softlab является нашим постоянным вендором уже порядка семи лет, — отметил Акбаров Баходур Саидганиевич, первый заместитель генерального директора/операционный директор МДО “Имон Интернешнл”. — Развитие бизнеса всегда сопряжено с потребностью в обновлении ИТ-инфраструктуры. Благодаря проекту по внедрению мобильного банка “Имон Интернешнл” сможет предложить клиентам — физическим лицам один из наиболее востребованных сервисов и войти в число лидеров на рынке предоставления мобильных банковских услуг в Таджикистане».

«Помимо АБС и фронт-офиса, с 2015 года МДО “Имон Интернешнл” использует нашу систему ДБО для юридических лиц InterBank Corporate, — отметил Вячеслав Алексеев, директор департамента электронного банковского обслуживания, R-Style Softlab. — В рамках данного проекта мы не только внедрили мобильный банк для физлиц, но и встроили его в ИТ-инфраструктуру — интегрировали с установленной в МДО АБС RS-Bank V.6. Надеемся, наше технологическое сотрудничество продолжится».

Для справки:

ЗАО МДО «Имон Интернешнл» (Таджикистан) работает на финансовом рынке с 1999 года. ИМОН уверенно прошел планомерный путь развития от проекта, финансового фонда и микрофинансовой организации до универсальной микрокредитной депозитной организации, имеющей лицензию Национального Банка Республики Таджикистан. Его история начинается с международного проекта в рамках программы монетизации, проводимой Национальной Ассоциаций деловых женщин Таджикистана в партнерстве с международной неправительственной организацией Mercy Corps при финансовой поддержке программы Американского Агентства по международному развитию (USAID). В 2005 году, после принятия закона о микрофинансовых институтах Республики Таджикистан, учредителями было принято решение о создании некоммерческой организации Фонда ИМОН (Институт микрофинансирования организованный НАДЖТ) и передачи ему всей работы по поддержке предпринимательства в Таджикистане. Учредители Фонда создали новую коммерческую Микрозаемную организацию «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ», которая начала свою операционную деятельность 1 июля 2008 года. С января 2013 года «ИМОН ИНТЕРЕНЕШНЛ» работает в качестве микрокредитной депозитной организации.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab