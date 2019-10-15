Аналитики «Финама» поделились с инвесторами рецептом того, как получить высокую доходность, покупая акции Сбербанка. Они предлагают покупать обыкновенные акции финучреждения и одновременно вставать в короткую позицию по фьючерсу на привилегированные акции Сбербанка.

«Покупаем Сбербанк (обыкновенные акции. — Прим.ред.), шортим фьючерс на Сбербанк преф. Тем самым, даже если акции не разойдутся, мы зарабатываем до 5% годовых от схождения фьючерса со спотом. — рассказали эксперты в комментарии. — Стоп ставим при росте привилегированных акций до уровня обыкновенных».

По оценкам «Финама», в последнее время амплитуда расхождения котировок обыкновенных и привилегированных бумаг Сбербанка составляет от 12 до 25%. Итого, по мнению аналитиков, в год можно заработать до 20%. Сейчас, указывают в инвесткомпании, отношение этих двух акций находится на минимальных значениях. Это значит, что правильнее покупать сейчас обыкновенные акции, а не привилегированные.