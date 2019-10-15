Увеличение уставного капитала Солид Банка произошло в результате дополнительной эмиссии акций и приобретения пакета японским холдингом Sawada Holdings.
Солид Банк увеличил уставный капитал на 140 млн рублей, свидетельствует информация на сайте финучреждения.
Банк во вторник опубликовал уведомление об увеличении своего уставного капитала до 1 млрд 550 млн 610 тыс. 250 рублей. Согласно последним данным на сайте ЦБ и в ЕГРЮЛ, до этого уставный капитал Солид Банка составлял 1 млрд 410 млн 610 тыс. 250 рублей.
«Увеличение уставного капитала АО «Солид Банк» произошло в результате дополнительной эмиссии акций банка и приобретения пакета японским холдингом Sawada Holdings Co., Ltd. Доля японского капитала в структуре акционеров выросла до 45%», — уточняется в сообщении.
«Это событие, безусловно, окажет позитивное влияние на деятельность банка, — комментирует председатель правления Солид Банка Геннадий Фофанов. — Доверие японских акционеров, их заинтересованность в приобретении дополнительного пакета акций — признак далекоидущих планов и уверенности в стабильном развитии. Увеличение капитала расширяет наши возможности и делает банк более устойчивым на финансовом рынке».
Напомним, что до изменения акционерной структуры (согласно текущим данным на сайте ЦБ, пока не обновленным) доля Sawada Holdings в Солид Банке составляла около 40%. Крупнейший пакет в 54% принадлежал председателю совета директоров Владимиру Семернину и членам его семьи, еще почти 6% — Василию Петрову.
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