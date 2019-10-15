Государственная Транспортная Лизинговая Компания и специализирующийся на перевозке угля железнодорожный оператор «Восток1520», который входит в группу «ИСТ» Александра Несиса, разорвали контракт на аренду 15,5 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (77 тонн), сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК.

Теперь эти вагоны будут переданы компании «Модум-Транс» (бывшая «УВЗ-Логистик», основные совладельцы — сын генпрокурора Юрия Чайки Артем и сын первого замглавы «Ростеха» Владимира Артякова Дмитрий), рассказали РБК два источника — в профильном ведомстве и в одном из железнодорожных операторов.

«Восток1520» подписал с ГТЛК четыре договора на аренду в общей сложности 15,5 тыс. полувагонов в 2016 и 2017 годах, срок окончания аренды — 2032 год. Все контракты были разорваны 1 октября 2019 года «по соглашению сторон», следует из данных СПАРК. После расторжения этих контрактов у «Восток1520» останется 3,2 тыс. полувагонов. Теперь бизнес-модель компании придется полностью менять, сказал РБК близкий к ней источник.

Несис решил постепенно выходить из железнодорожного бизнеса на «пике рынка», переуступив вагоны «Модум-Трансу», сказал РБК собеседник среди грузоотправителей. Помимо «Восток1520» вагоны (около 9,5 тыс.) ГТЛК возвращает и другая компания, связанная со структурами Несиса, — «ВМ-Транс», сообщил РБК гендиректор «InfoLine-Аналитики» Михаил Бурмистров (структура Несиса претендовала на «ВМ-Транс», но о завершении сделки не сообщалось). Все 25 тыс. полувагонов с повышенной грузоподъемностью передаются в лизинг «Модум-Трансу», добавил он.

По словам Бурмистрова, после завершения этих сделок «Модум-Транс» станет крупнейшим оператором полувагонов с увеличенной грузоподъемностью с парком более чем в 41,5 тыс. единиц. Это больше, чем у нынешнего лидера рынка — угольной компании «СУЭК» Андрея Мельниченко, у которой сейчас в управлении более 35 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью.

Сейчас, по данным СПАРК, у «Модум-Транса» есть уже несколько контрактов на лизинг более чем 7,5 тыс. вагонов ГТЛК. Среди клиентов перевозчика — угольные компании «Мечел», «Еврохим», «Сибантрацит», а также «Уралхим».



В 2018 году ГТЛК собиралась выкупить у группы «ИСТ» за 70 млрд рублей Первую тяжеловесную компанию (ПТК), через которую она контролирует «Восток1520», а также компанию Brunswick Rail Ильи Беляева, чтобы создать на их базе собственного железнодорожного оператора. Однако против сделок выступили в Федеральной антимонопольной службе. В апреле 2019 года СУЭК купила другой ключевой активов ПТК — лизинговую компанию «Нитрохимпром» с парком в 16 тыс. вагонов с повышенной грузоподъемностью. После этого ГТЛК отказалась от идеи покупки ПТК, решив сосредоточиться на традиционном лизинговом бизнесе.