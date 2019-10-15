Сбербанк предоставляет своим клиентам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, новый сервис — «Информирование о событиях валютного контроля», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«С помощью нового сервиса Сбербанк будет информировать клиентов о наступлении сроков представления документов по валютному контролю, о наступлении ожидаемых сроков исполнения нерезидентом обязательств по контракту, о нарушениях валютного законодательства и по другим событиям валютного контроля. Таким образом, клиенты Сбербанка всегда будут в курсе наступающих сроков по валютному контролю и смогут избежать нарушений валютного законодательства и соответствующих штрафов за нарушения», — говорится в релизе.

Подключить услугу можно в «Сбербанк Бизнес Онлайн» в разделе «Настройка уведомлений» и выбрать необходимые темы и удобные каналы информирования: СМС, e-mail или через центр уведомлений «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Стоимость услуги — 199 рублей в месяц.