Сбербанк и компания Microsoft в лице исследовательского подразделения Microsoft Research (MSR) займутся реализацией совместного проекта, в рамках которого будут проводить исследования по применению искусственного интеллекта Microsoft для задач робототехники. Цель проекта — научить роботов манипулировать объектами физического мира так же, как это делает человек, отмечается в сообщении Сбербанка.

Инженеры-исследователи из Сбербанка будут работать вместе со своими коллегами из MSR в Редмонде (США). «Впервые в своей истории исследовательский центр Microsoft Research в Редмонде откроет двери для российской компании», — подчеркивают в Сбербанке.

Партнеры займутся созданием алгоритмов искусственного интеллекта для управления роботами в банковской сфере. «Объединенная команда будет искать оптимальные способы управления роботами-манипуляторами на основе ИИ-платформы Microsoft. Она объединяет машинное обучение, в частности метод обучения с подкреплением, и имитационное моделирование в виртуальных мирах для создания автономных ИИ-систем, способных работать в реальном мире. В основе проекта лежит научная разработка лаборатории робототехники Сбербанка в области точной манипуляции объектами разнообразной и непостоянной формы с применением технологий компьютерного зрения и глубокого обучения», — отмечают в Сбербанке.

Там уточняют, что в результате реализации проекта будет усовершенствована система управления робототехническим комплексом, созданным для увеличения производительности труда в процессе пересчета монет. Она состоит из манипулятора, видеокамер и специального захватного устройства. Система призвана облегчить труд и обеспечить безопасность оператора кассово-инкассаторского центра при разгрузке мешков с монетами с передвижной тележки, что приведет к повышению эффективности работы банка.



Планируется также, что успешные результаты совместных исследований лягут в основу научных публикаций на тему практического применения искусственного интеллекта.