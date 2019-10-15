Теперь клиенты банка могут мгновенно переводить деньги в банки-участники СБП по номеру телефона, а также получать входящие переводы из других банков-участников Системы. Проект реализован с использованием комплекса решений компании ЦФТ.

Отправка платежей на первом этапе осуществляется пользователями через web-версию интернет-банка, реализованного на базе технологий ДБО Faktura.ru. В ближайшее время отправка станет доступна и из мобильного приложения. Функции шлюза к операционному платежному клиринговому центру СБП выполняет облачная Платформа «Золотой Короны» (TPP для участников СБП, сертифицированный НСПК). Обработка платежей, их «приземление», управление ликвидностью осуществляются в системе ЦФТ-Банк.

«Как банк, который уже несколько лет работает по модели комплексного аутсорсинга с ЦФТ, для подключения к СБП мы без сомнения выбрали облачную Платформу «Золотой Короны», – говорит Виктор Жидков, Председатель Правления ИБ «Веста». – Это позволило нам быстро внедрить новый сервис в аутсорсинговую экосистему банка в режиме бесшовной интеграции. Наш IT-партнёр помог нам успешно адаптировать АБС под круглосуточный режим работы СБП, выполнить все необходимые настройки для управления ликвидностью на корсчете. Мы получили готовое решение для мгновенных переводов по номеру телефона, включая клиентский интерфейс, реализованный системе ДБО от Faktura.ru. Сейчас мы предоставляем клиентам сервис быстрых платежей по сценарию «С2С». Но, учитывая все преимущества этого сервиса и для клиентов, и для банка, можно с уверенностью прогнозировать активное развитие новых платёжных сценариев: С2В, В2В, оплата по QR-коду. Вместе с ЦФТ мы сможем своевременно расширять функциональность сервиса быстрых платежей, актуализировать технологии информационного обмена с СБП».

«Важное преимущество нашего решения для подключения банков к СБП – быстрая и лёгкая интеграция в IT-ландшафт банка, – говорит Андрей Надточий, технический директор облачной платформы «Золотой Короны». – В рамках дистрибутивной поставки решения предлагаются все прикладные приложения, необходимые для интеграции с АБС, ДБО, ПЦ. Разработаны простые интерфейсы для подключения систем банка. В Платформе реализованы все возможные технологические цепочки отправки и приема платежей. Мы успешно тиражируем наше решение за счет накопленной экспертизы и проработанной методологии подключения банков к СБП. Банки получают универсальный продукт «под ключ», максимально надежный, быстро внедряемый, интегрируемый с любыми АБС, системами ДБО и процессингами».

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) – универсальный высокотехнологичный банк, специализирующийся на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. В этой нише Банк обладает качественной экспертизой и сильными конкурентными преимуществами

Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) – российская ИТ-компания, специализирующаяся на проектировании, разработке и тиражировании решений для кредитно-финансовых организаций, оказании широкого спектра процессинговых услуг на платежном рынке. Компания, входит в TOP-5 крупнейших разработчиков ПО, действующих на Российском рынке.

Платформа «Золотая Корона» – специализированное промышленное решение (TPP для участников СБП, сертифицированный НСПК, работающее на базе сервиса «Платформа банковского самообслуживания».

Источник: ЦФТ