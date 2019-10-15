Платежная система «Мир» проводит акции с рядом банков, позволяющие держателям карт выиграть деньги на исполнение своей мечты. Об этом во вторник рассказали в ПС «Мир».

Так, совместно с Росгосстрах Банком запущена акция «Пора посмотреть на мир!». В период с 15 октября по 31 декабря 2019 года держатели карт «Мир» Росгосстрах Банка получат возможность выиграть круиз мечты. Для участия необходимо оплачивать повседневные покупки картой «Мир» (без ограничений по сумме и количеству). Победитель получит туристический сертификат на 200 тыс. рублей, который можно будет потратить на круиз мечты. Помимо главного приза в акции разыгрываются денежные призы в 3 тыс. и 20 тыс. рублей. Первые победители будут определены уже 29 октября.

Акция, стартовавшая 15 октября в банке «Центр-инвест», называется «Навстречу мечтам с картой «Мир». Для участия необходимо оплачивать покупки на сумму от 650 рублей картой «Мир» банка «Центр-инвест», что позволит участвовать в розыгрыше денежных призов на исполнение мечты. Призовой фонд акции превышает 1 млн рублей.

В акции могут принять участие все держатели карт «Мир» «Центр-инвеста». Каждую неделю будут разыгрываться семь призов по 10 тыс. рублей, каждый месяц будут определяться два получателя призов номиналом 30 тыс. рублей, а главным призом акции станут 200 тыс. рублей. Акция также действует до 31 декабря 2019 года включительно.

В рамках проходящей с 14 октября до конца года совместной акции ПС «Мир» и Дальневосточного Банка «Мечтайте о большем с картой «Мир» за определенный период покупок будут разыгрываться два денежных приза по 55 тыс. рублей. Для участия в акции необходимо совершить за указанный в правилах период не менее десяти покупок по карте «Мир» на общую сумму от 10 тыс. рублей. Первые победители будут определены 19 ноября.



На сайте ПС «Мир» уточняется, что первый период покупок в рамках акции с Дальневосточным Банком продлится до 7 ноября включительно, второй стартует 8 ноября и продлится до 4 декабря, а третий будет продолжаться с 5 декабря по 31 декабря.