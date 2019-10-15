Платежная система «Мир» досрочно выполнила план по выпуску карт на 2019 год: на 1 октября эмиссия превысила 67 млн карт, сообщили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.

В соответствии с ранее озвученным прогнозом, этот показатель должен был быть достигнут в конце 2019 года.

«На 1 октября выпущено более 67 млн карт», — сообщили в ПС «Мир».

Национальная платежная система «Мир» была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России.



К концу года «Мир» планирует достичь 20-21% от общего объема безналичных операций в РФ, по результатам II квартала 2019 года этот показатель составил 17,5%.