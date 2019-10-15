Банк России установил официальные курсы валют на 16 октября.

Курс доллара понизился на 11,04 копейки, составив 64,2548 рубля (64,3652 рубля на 15 октября). Курс евро снизился на 8,32 копейки до 70,8473 рубля (с 70,9305 рубля на 15 октября).

На Московской бирже на 11:57 мск курсы доллара и евро расчетами «завтра» прибавили по 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. Валюты стоят 64,32 и 70,93 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 64,19—64,41 рубля за доллар и 70,73—70,98 рубля за евро.