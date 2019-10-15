Трафик для абонентов одного из российских операторов связи в течение нескольких дней был ограничен из-за того, что на сети пришлась аномально высокая нагрузка, говорится в сообщении Совета министров Республики Крым.



«Ограничение трафика одного из роуминговых партнеров крымских мобильных операторов связано с аномальным потреблением трафика. Как выяснилось в ходе совещания, за прошедшую неделю нагрузка на сеть крымских операторов связи на 20% превысила пиковые значения туристического сезона. В связи с этим мобильные операторы были вынуждены ввести временное ограничение на потребление трафика», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение позволило обеспечить возможность связи и работоспособность сети для всех абонентов как местных, так и роуминговых операторов.

«Мы ввели ограничения по передаче данных, в настоящее время источник проблемы уже локализован, и мы начинаем постепенное возвращение качества предоставляемых услуг к нормативным значениям. Мы также провели переговоры с нашими партнерами по дальнейшим действиям с целью корректировки предложений, которые используются на рынке Республики Крым, чтобы привести их к виду, не позволяющему генерировать огромное количество фродового (переданного в результате несанкционированных подключений) трафика», — приводятся в сообщении слова генерального директора ООО «К-Телеком» Сергея Рубцова.

И. о. министра внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов в понедельник сообщал журналистам, что уменьшение мобильного трафика коснулось только абонентов компании «МТС». «Ни Теlе2, ни «Билайн», ни «МегаФон» [абоненты] не высказывают претензий», — добавил он.