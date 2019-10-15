Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую дивидендную политику. Согласно документу, компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении торговой площадки.

«Предложенная дивидендная политика является сбалансированной, поскольку учитывает как интересы ее долгосрочного развития и финансовой стабильности, так и интересы повышения инвестиционной привлекательности для акционеров. Новая редакция усовершенствует политику за счет повышения минимального уровня выплат и введения прозрачной методики расчета целевого размера дивидендов. Это отвечает стремлению компании быть открытой и понятной для своих инвесторов», — говорится в комментарии председатель набсовета Московской биржи Олега Вьюгина.

Набсовет намерен сохранять баланс между текущими выплатами акционерам и инвестициями в будущий рост бизнеса, отмечает председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.



«По сравнению с предыдущей дивидендной политикой мы ввели целевой уровень дивидендных выплат, равный величине свободного денежного потока. Такой подход демонстрирует приверженность компании лучшим практикам корпоративного управления. В течение всей своей истории в качестве публичной компании Биржа возвращала акционерам свободные денежные средства, выплачивая значительные дивиденды. Теперь к высокой величине выплат добавляется их предсказуемость», — поясняет Денисов.



Московская биржа продолжит выплачивать дивиденды на ежегодной основе.



Как отмечается в сообщении, свободный денежный поток в целях дивидендной политики учитывает необходимые капитальные вложения в поддержание бизнеса и инвестиции в дальнейшее развитие, а также регуляторные требования к Московской бирже и ее дочерним компаниями — Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ).











