Биржа продолжит выплачивать дивиденды на ежегодной основе.
Наблюдательный совет Московской биржи утвердил новую дивидендную политику. Согласно документу, компания будет стремиться направлять на дивиденды весь свободный денежный поток. Нижняя граница дивидендных выплат увеличена с 55% до 60% от чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении торговой площадки.
«Предложенная дивидендная политика является сбалансированной, поскольку учитывает как интересы ее долгосрочного развития и финансовой стабильности, так и интересы повышения инвестиционной привлекательности для акционеров. Новая редакция усовершенствует политику за счет повышения минимального уровня выплат и введения прозрачной методики расчета целевого размера дивидендов. Это отвечает стремлению компании быть открытой и понятной для своих инвесторов», — говорится в комментарии председатель набсовета Московской биржи Олега Вьюгина.
Набсовет намерен сохранять баланс между текущими выплатами акционерам и инвестициями в будущий рост бизнеса, отмечает председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.
«По сравнению с предыдущей дивидендной политикой мы ввели целевой уровень дивидендных выплат, равный величине свободного денежного потока. Такой подход демонстрирует приверженность компании лучшим практикам корпоративного управления. В течение всей своей истории в качестве публичной компании Биржа возвращала акционерам свободные денежные средства, выплачивая значительные дивиденды. Теперь к высокой величине выплат добавляется их предсказуемость», — поясняет Денисов.
Московская биржа продолжит выплачивать дивиденды на ежегодной основе.
Как отмечается в сообщении, свободный денежный поток в целях дивидендной политики учитывает необходимые капитальные вложения в поддержание бизнеса и инвестиции в дальнейшее развитие, а также регуляторные требования к Московской бирже и ее дочерним компаниями — Национальному расчетному депозитарию (НРД) и Национальному клиринговому центру (НКЦ).
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