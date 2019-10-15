Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России, сообщает ТАСС.

Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году и 28,5 млрд в 2021 году, а в 2022 году предусмотрен профицит в 18,5 млрд рублей. Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд рублей, на 2021 год — 9 трлн 296,5 млрд, на 2022 год — 9 трлн 720,8 млрд. Расходы фонда на 2020 год предусматриваются в размере 9 трлн 42,3 млрд рублей, на 2021 год — 9,325 трлн, на 2022 год — 9 трлн 702,3 млрд рублей.

Расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом «О страховых пенсиях» в 2020 году запланированы в сумме 7,366 трлн, в 2021 году — 7,594 трлн, в 2022 году — 7,944 трлн рублей.



При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Для выплаты страховых пенсий предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету ПФР.