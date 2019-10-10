Владельцы более половины (53%) средних и малых предприятий (МСП) ожидают улучшения бизнес-климата и роста их компаний в 2020 году, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования компании CARCADE. Треть респондентов рассчитывает на сохранение текущего экономического положения, каждый пятый опасается снижения прибыли. В то же время 42% опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране за последний год ухудшилась. Остальные — более трети респондентов — не увидели изменений на рынке, малая доля опрошенных рассказала о некоторых улучшениях. При этом половина предпринимателей сообщила, что их капитал за это время вырос, у других остался на прежнем уровне или уменьшился.

Среди отрицательных факторов за последний год бизнесмены назвали снижение покупательной способности населения и нестабильность рынка в целом.

С результатами опроса согласились в «Опоре России». По мере реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса ситуация будет улучшаться, особенно в регионах, считает первый вице-президент организации Владислав Корочкин. В числе главных проблем для предпринимателей он назвал общую налоговую нагрузку.

По мнению экспертов, объективные факторы для развития экономики отсутствуют и сегодня ситуацию можно оценить как устойчиво слабо растущую. Прогнозы Минэкономразвития, Центробанка и международных экономических институтов говорят о росте ВВП чуть более 1% по итогам 2019-го. Для ускорения темпов экономического роста пока предпосылок нет.