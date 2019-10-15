Магазин Google Play запретил размещать приложения, предлагающие пользователям взять краткосрочные потребительские кредиты, которые необходимо погасить в течение 60 дней после выдачи, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ). Соответствующий пункт появился в правилах сервиса.

В американской версии Google Play также запрещены приложения, которые предлагают потребкредиты с годовой процентной ставкой более 36%. Публикуемые там приложения должны содержать информацию о максимальной годовой процентной ставке, рассчитанную в соответствии с американским законом о прозрачности условий кредитования.

Правила касаются приложений, которые предлагают кредиты напрямую, ищут потенциальных клиентов либо помогают потребителям связаться со сторонними кредиторами.

«Правила для разработчиков в Google Play предназначены для защиты пользователей и обеспечения их безопасности, — сообщил WSJ представитель Google. — Мы расширили нашу политику в области финансовых услуг, чтобы защитить людей от персональных кредитов с обманными условиями».

В российской версии Google Play пока доступны приложения, позволяющие взять микрозаймы на срок менее 60 дней.

Правозащитники положительно оценили решение Google и заявили о намерении добиться аналогичных действий от Apple. По словам представителя корпорации, Apple периодически пересматривает свои рекомендации в App Store, чтобы «решать новые или возникающие проблемы, которые затрагивают наших клиентов», но не обсуждает свою политику в отношении приложений, предлагающих взять потребкредиты.