Freedom Holding Corp. (в России работает под брендом ИК «Фридом Финанс») 15 октября проведет первичное размещение акций путем DLP — процедуры прямого листинга. На американскую биржу NASDAQ Capital Markперейдут акции компании, торговавшиеся ранее на площадке OTCQX. Для российских инвесторов доступ к торгам будет открыт на Санкт-Петербургской бирже в 18:00 по местному времени. Об этом основатель и ключевой бенефициар компании Тимур Турлов рассказал 14 октября в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

От выхода на NASDAQ компания в первую очередь ждет роста ликвидности и увеличения объема торгов.



По словам Турлова, на текущий момент холдинг не нуждается в привлечении дополнительных средств. Выход на NASDAQ — это шанс заявить о себе на рынке как о компании, достойной размещаться на одной из ведущих мировых площадок. Кроме того, листинг на бирже откроет доступ к акциям компании более широкому пулу инвесторов в США: осуществить вложения станет легче как институциональным инвесторам, у многих из которых существует ограничение на вложения в нелистингованные компании, так и розничным клиентам.

Комментируя законопроект ЦБ о категоризации инвесторов , Турлов ссылается на результаты проведенного холдингом анализа: принятие закона не окажет критического влияния на работу компании. Средний счет существенной части клиентов превышает показатель, необходимый для выхода как минимум из категории особо защищаемого инвестора.

В последние годы холдинг активен на рынке M&A

В 2017 году компания приобрела казахстанского розничного брокера «Асыл-Инвест». В июне 2018 года была завершена сделка по приобретению брокерской компании Nettrader, увеличившей клиентскую базу холдинга на 16 тыс. клиентов. В сентябре 2019 года Freedom Holding Corp. подала в ФАС ходатайство о покупке 100% акций брокерской компании «Церих Кэпитал Менеджмент». В случае продолжения тренда представители холдинга не исключают возможности использования акций для проведения потенциальных сделок, однако уточняют, что на данный момент компания располагает свободными средствами, которые могут быть вложены в развитие этого направления при возникновении на рынке интересного для компании предложения.

Два года назад выпуск акций в рамках частного размещения позволил холдингу привлечь порядка 40 млн долларов США. Существенная часть этих средств была вложена в расширение сети, которая на текущий момент насчитывает более 70 подразделений и представлена в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Киргизии, Германии, США и на Кипре. По мнению Турлова, несмотря на тенденцию рынка к уходу в онлайн, личное взаимодействие клиента с экспертами остается высоковостребованным в сегменте инвестиционного бизнеса. Около половины сотрудников холдинга — инвестиционные консультанты.

Планы

В планах холдинга — продолжить фокусироваться в первую очередь на предоставлении финансовых услуг. В управлении собственным портфелем компания рассчитывает придерживаться консервативной и низкорисковой стратегии.

Freedom Holding стала первой российской инвестиционной компанией, прошедшей листинг на NASDAQ. Ранее на площадке размещались пять российских эмитентов: Yandex, HeadHunter, QIWI, Golden Telecom и СТС Media.

По данным последней отчетности, собственный капитал Freedom Holding составляет 125,8 млн долларов, активы — 429,1 млн долларов, капитализация на 14 октября 2019 года — 813 млн долларов.