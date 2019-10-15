Быстрый рост выдачи необеспеченных розничных кредитов у российских банков будет сдерживаться скорее более жесткими стандартами выдачи кредитов в ответ на ухудшение их качества, чем недавними мерами регулятора. Такое мнение высказывают эксперты рейтингового агентства Fitch Ratings.

«Более высокие риск-веса по кредитам розничным заемщикам с более высокой долговой нагрузкой, вступившие в силу 1 октября, вероятно, будут иметь лишь умеренное влияние. Мы не думаем, что они сами по себе будут достаточными для снижения роста необеспеченного кредитования (23% за семь месяцев 2019 года в годовом выражении) до более устойчивых уровней ниже 10%. В то же время банки недавно начали ужесточать стандарты выдачи кредитов на фоне признаков постепенного ухудшения качества кредитов, и это может оказать более существенное влияние на сдерживание роста кредитования», — говорится в аналитической записке.

В агентстве уточняют, что российские банки, специализирующиеся на потребительском кредитовании, как правило, имеют рейтинги категории «B» или в нижней части категории «BB», что отражает волатильный характер рынка и цикличность кредитных потерь.

В Fitch напоминают, что увеличение в октябре Центробанком РФ риск-весов, применяемых к кредитам розничных заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (отношением платежей к доходам выше 50%), следует за имевшим место ранее более общим повышением в апреле. Влияние на капитал банков этих двух мер будет медленным, поскольку новые риск-веса применяются только к новым кредитам и не оказывают влияния на существующие кредитные портфели, рассуждают аналитики. Они ожидают, что прибыльность банков позволит им комфортно абсорбировать это влияние.

По оценкам Fitch, влияние на капитал в банковском секторе за два года составит лишь около 0,8% от взвешенных по риску активов (0,6% в результате апрельских мер и 0,2% в результате мер, принятых в октябре) исходя из двухлетней оборачиваемости необеспеченных розничных кредитов и структуры выдачи кредитов в разрезе уровней так называемой полной стоимости кредита (ПСК) и показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщиков.

В Fitch отмечают, что применяемые оценки ПДН могут быть занижены из-за использования банками неофициальных доходов, в то время как ЦБ РФ будет рассматривать только подтвержденные или средние региональные доходы, если подтверждение дохода невозможно. Фактические ПДН также, вероятно, будут выше по причине того, что платежи по кредитам со сроком погашения более пяти лет будут рассчитываться по правилам Банка России исходя из предположения, что они выданы на пять лет, что должно помешать банкам искусственно сокращать ПДН путем увеличения срока погашения. Но даже с учетом, вероятно, более высоких ПДН, рассчитанных по правилам Центробанка, влияние октябрьских мер, по оценкам рейтингового агентства, должно быть ниже 0,4%.

В то же время банки генерируют хорошую чистую прибыль от основной деятельности (0,6 трлн рублей за шесть месяцев 2019 года, за исключением разовых эффектов, что в годовом выражении составляет 1,7% от взвешенных по риску активов), что должно быть достаточным для компенсации влияния более высоких риск-весов и для обеспечения дополнительного роста кредитования, полагают в Fitch.

«Некоторые банки сообщили нам, что средний кредитный профиль клиентов, обращающихся за кредитом, а также общее качество уже выданных кредитов ухудшаются, о чем свидетельствуют участившиеся случаи возникновения просроченных платежей в некоторых клиентских сегментах, более значительное использование долгосрочных кредитов наличными с целью рефинансирования уже имеющихся долгов. Банки также видят более значительное использование кредитных карт с целью приобретения продуктов питания. Некоторые банки уже ужесточают стандарты выдачи кредитов в ожидании дальнейшего ухудшения, и мы полагаем, что банки будут более выборочно подходить к выдаче новых кредитов, чтобы сгладить влияние более слабого качества активов на свои кредитные портфели», — отмечают аналитики агентства.



Они напоминают, что Банк России постепенно увеличивает риск-веса по необеспеченному кредитованию с 2013 года, когда он повысил риск-веса по наиболее дорогостоящим кредитам с высокой ПСК. С апреля 2019 года банки были должны применять риск-веса свыше 100% ко всему новому необеспеченному кредитованию с ПСК свыше 10%, что покрывает почти все необеспеченное кредитование в России. Принятые в октябре меры вводят дополнительные риск-веса по кредитам с ПДН свыше 50%.