Финансовый директор компании QIWI Владислав Пошморга покинул свой пост в связи с личными обстоятельствами. Об этом говорится в сообщении компании.



«QIWI объявляет, что 8 октября 2019 года финансовый директор компании Владислав Пошморга уведомил совет директоров о том, что он покидает свой пост финансового директора. Пошморга подтвердил, что его отставка произошла по личным причинам и не связана с какими-либо разногласиями или спорами с руководством или советом директоров по какому-либо вопросу, включая принципы бухгалтерского учета, методы или раскрытия финансовой отчетности компании», — говорится в сообщении.

Пошморга был назначен на эту должность с 1 июля 2019 года. Отмечается, что заместитель финансового директора QIWI Варвара Киселева была назначена временным финансовым директором, она будет подчиняться непосредственно генеральному директору группы QIWI Сергею Солонину до тех пор, пока не будет назначена постоянная замена.

«Компания стремится как можно раньше начать процесс поиска нового финансового директора», — поясняется в релизе.

QIWI — платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет— и мобильным каналам связи. Крупнейшим акционером QIWI является Сергей Солонин, которому принадлежит 64,6% голосов. Банк «Открытие» владеет 11,4% голосов, Борис Ким — 6,6% голосов, японская компания Mitsui & Co — 5%.