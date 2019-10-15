В последние два десятилетия фиксируется снижение вовлеченности населения в теневую экономику, говорится в мониторинге Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Согласно исследованию, на текущий момент в качестве активных участников этого рынка труда с различной периодичностью трудится 32,5% занятого населения, или 25 млн человек.

Социологи уточняют, что в теневую занятость включены различные группы занятого населения, в том числе представители малого бизнеса, самозанятые, наемные работники.

«В значительной степени снижение масштабов вовлеченности граждан в теневой рынок труда произошло, во-первых, за счет снижения общего количества работающих по дополнительной работе независимо от юридического статуса занятости (оформленная/неоформленная). Если в 2017 году 45,3% занятого населения имели подработку, то в 2019 году об этом заявили только 27,6%. Во-вторых, исследование также зафиксировало снижение числа занятых неофициально по дополнительной занятости. Так, в 2017 году среди работающих дополнительно 59,7% официально не оформляли свои трудовые отношения с работодателем или заказчиком, в 2019 году на это указали 50,7%», — говорится в исследовании.



Социологи предполагают, что отмеченное снижение распространенности дополнительной занятости обусловлено, скорее всего, снижением потребительской активности граждан, поскольку именно они в значительной степени являются заказчиками данных работ или услуг.

Тем не менее в настоящее время сохраняется количество работников, для которых неоформленная занятость является основным источником дохода. Например, в 2013 году на это указали 11,9% занятого населения, в 2017 году — 13,6%, в 2019-м — 13,1%.

Для многих граждан участие в неофициальной деятельности скорее вынужденная мера, отмечают эксперты. Возможность увеличить свой небольшой доход является основным аргументом неофициальной занятости работников. Однако существуют и иные причины включения граждан в теневую деятельность. В частности, сложности совмещения нескольких работ, график работы, возможность работать при наличии ограничений по возрасту или здоровью.

Результаты исследований показывают, что фиксируемое снижение участия в теневой экономической деятельности сопровождается ростом положительного отношения населения к ней. Например, с 50,8% в 2017 году до 72,9% в 2019-м выросла доля работающего населения, которое положительно относится к выполнению многими гражданами строительных, ремонтных, репетиторских и других работ или услуг с получением оплаты «из рук в руки», минуя кассу, хотя очевидно, что эта деятельность осуществляется без уведомления налоговых органов о ее существовании и без выплаты налогов, то есть в обход закона. Кроме того, растет количество граждан, которые считают, что неофициальная экономическая деятельность в целом приносит больше пользы обществу.

«Это говорит о значимости для граждан теневого рынка товаров и услуг в обеспечении их потребностей, что является тревожным симптомом», — предупреждают в РАНХиГС.

В ходе проведения интервью респондентов спросили, что же, по их мнению, может повлиять на стремление граждан выполнять свои обязанности по оплате необходимых налогов. «Снижение величины налоговых выплат, страх наказания и обеспечение равенства перед законом всех групп граждан являются основными обстоятельствами (факторами), способными повысить стремление работников трудиться официально», — указали респонденты.

Социологи обращают внимание на то, что гражданский долг не является тем обстоятельством, которое могло бы склонить граждан к легализации своей деятельности.