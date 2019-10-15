Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности вологодского Севергазбанка до уровня «ruА-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBBB+» со «стабильным» прогнозом.

«Повышение рейтинга обусловлено усилением капитальной позиции банка в результате выпуска бессрочных субординированных облигаций при сохранении разумных аппетитов к риску. Кроме того, рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, умеренно высоким качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также приемлемым уровнем корпоративного управления. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки банку в случае необходимости со стороны собственника (АО «НПФ «Газфонд»), являющегося одним из крупнейших пенсионных фондов на российском рынке и лидером рынка негосударственного пенсионного обеспечения», — поясняется в релизе «Эксперт РА» .

В агентстве напоминают, что НПФ «Газфонд» владеет пакетом в 35% акций банка.



Аналитики уточняют, что объем размещенного в 2019 году выпуска бессрочных субординированных облигаций банка составил 1,25 млрд рублей. Размещение привело к увеличению буфера абсорбции убытков.