Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург»за девять месяцев 2019 года составила 3,6 млрд рублей, что на 14,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Таковы предварительные итоги деятельности финучреждения по РСБУ (неконсолидированные данные).



Чистый процентный доход банка оказался на уровне 16,3 млрд рублей (плюс 2,8% по сравнению с результатом за девять месяцев 2018-го); чистый комиссионный доход — 4,9 млрд рублей (плюс 24%). Объем кредитов физическим лицам за отчетный период вырос на 17,8% и составил 94,7 млрд рублей.