Банк России по состоянию на 1 октября 2019 года рассмотрел 485 заявлений на восстановление деловой репутации должностных лиц и владельцев крупных долей компаний финансового сектора и по 187 из них принял положительное решение, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

Комиссия рассматривает жалобы С 28 января 2018 года.

«За это время комиссия удовлетворила 187 жалоб, по 175 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении. Еще 16 заявлений было возвращено из-за отсутствия предмета рассмотрения (сведения в базе данных отсутствуют). В процессе рассмотрения (решения не приняты) по состоянию на 1 октября находилось 33 жалобы. Оставлены без рассмотрения в связи с несоответствием установленным требованиям 74 жалобы. При этом одной из основных проблем остается представление заявителями недостаточно полной информации, подтверждающей их непричастность к нарушениям в деятельности финансовой организации», — уточняется в релизе.



Всего на 1 октября 2019 года в базу данных внесены сведения о 5 606 лицах, связанных с деятельностью кредитных организаций, и о 1 869 лицах, связанных с деятельностью некредитных финансовых организаций.

По действующему законодательству деловая репутация заявителя может быть восстановлена, если доказана его непричастность к принятию решений, повлекших негативные последствия для финансовой организации, напоминают в Центробанке. В таком случае по результатам принятых комиссией решений регулятор исключает сведения о заявителях из соответствующей базы данных.