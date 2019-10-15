Оценка трендовой инфляции в РФ в сентябре 2019 года немного выросла — до 5,3% с 5,28% в августе, говорится в материалах регулятора.

«Незначительный рост оценки трендовой инфляции при заметном снижении показателя общего роста цен может указывать на весомый вклад временных факторов в замедлении инфляции на потребительском рынке», — отмечается в релизе.

При этом оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, продолжила снижение, составив 3,72% в сентябре после 3,86% в августе.

«Динамика показателя, рассчитанного на коротком окне, более чувствительна к изменениям текущей динамики цен, которая в данный момент носит дезинфляционный характер. Снижение трендовой инфляции, рассчитанной на трехлетнем интервале, вызвано также причинами технического характера, поскольку связано с уходом из базы расчета повышенных темпов роста цен 2016 года», — поясняется в материалах Центробанка.



По прогнозу регулятора. в 2020 году похожее техническое снижение можно ожидать и в оценках трендовой инфляции, рассчитанной на пятилетнем временном интервале, поскольку из расчета будут уходить высокие значения инфляции 2015 года.



Такое «техническое» замедление трендовой инфляции нельзя однозначно интерпретировать как уменьшение инфляционного давления, указывает ЦБ. По мере исчерпания эффекта высокой статистической базы 2015—2016 годов динамика показателей трендовой инфляции позволит делать более определенные выводы о характере инфляционного тренда.