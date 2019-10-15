За первый год сокращения доли доллара в золотовалютных резервах России страна недополучила примерно 7,7 млрд долларов, свидетельствуют подсчеты Bloomberg. Об этом сообщает РБК .

Российский ЦБ, который начал перекладываться в «слабые» валюты вроде евро и юаня, «упустил» укрепление доллара на 6,5%, пишет агентство. В случае сохранения прежней структуры запасов (их общий объем — 531 млрд долларов) к марту 2019 года они бы увеличились примерно на 3,8%, отметил Bloomberg и добавил, что Центробанк публикует данные о запасах с задержкой в полгода, поэтому более свежих данных пока нет.

Как поясняет агентство со ссылкой на данные Goldman Sachs, в рамках стратегии дедолларизации, созданной для уменьшения зависимости от американских санкций, Россия стала крупнейшим владельцем резервов в юанях — около 70% от общего числа в мире. Доля расчетов в евро в российском экспорте в Евросоюз в годовом выражении увеличилась с 32% до 42%, отмечает агентство. Часть потерь из-за активов в юанях и евро России компенсируют растущие запасы золота — в прошлом году их стоимость выросла примерно на 40%, до 100 млрд долларов. Сейчас на золото приходится самая большая доля в российских запасах с 2000 года.