Банк «Русь» ввел детский вклад «Солнышко» .

Вклад открывается в офисе банка любым третьим лицом на имя несовершеннолетнего.

Сумма первоначального взноса — от 1 тыс. рублей. Срок — 1 080 дней. Проценты начисляются по трем периодам, равным 360 дней, по ставкам: 5,2%, 5,5% и 6% годовых соответственно. Средняя годовая ставка за полный период денежных средств составит 5,57% годовых. Пополнение возможно без ограничений. Проценты капитализируются каждые 60 дней.

В случае досрочного расторжения договора по истечении 361 дня ранее причисленные к сумме вклада проценты сохраняются.