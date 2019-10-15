Клиенты Почта Банка, использующие карты платежной системы Mastercard, получили доступ к сервису бесконтактной оплаты Apple Pay, говорится в пресс-релизе финучреждения.



«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — напоминают в банке.



Клиенты могут добавить в Apple Pay кредитную или дебетовую карту Почта Банка через приложение Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более новыми моделями, а также с Apple Watch.



В июле 2018 года сервис Apple Pay стал доступен держателям карт Visa Почта Банка.