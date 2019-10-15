Первоначальный ориентир ставки 1-го купона составлял 7,5-7,65% годовых. Интерес инвесторов к выпуску позволил значительно снизить финальную ставку купона. Книга заявок закрыта на уровне 7,3% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,43%. В ходе размещения ценных бумаг общий спрос превысил 29 млрд рублей.

«Инвесторы проявили огромный интерес к выпуску облигаций ПАО «Трансконтейнер» накануне приватизации его контрольного пакета, что свидетельствует об уверенности рынка в устойчивости бизнес-модели эмитента. Хорошо гранулированный спрос позволил четыре раза снизить ориентир по ставке купона. Итоговая ставка была зафиксирована на рекордно низком для компании уровне в 7,3% годовых», — подчеркнул директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

Размещение проходило по открытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизация по 25% от номинала в даты выплат 7–10 купонов. Купонный период – 6 месяцев.

Предварительная дата размещения – 23 октября. Организаторами размещения также выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.