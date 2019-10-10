Собственник имеет право гасить долг за жилищно-коммунальные услуги за тот период, который он считает нужным, суды не могут за него решать, какую именно задолженность он оплачивает, разъясняет Верховный суд (ВС) РФ. Это указание очень важно для владельцев недвижимости, которые длительное время не могли оплатить услуги ЖКХ, так как через три года наступает срок исковой давности и взыскание долга прекращается.

При этом ВС РФ обязал суды проверять не истек ли срок давности по каждому платежному документу.

В суд обратилась подмосковная управляющая компания, которая пыталась взыскать долги за коммунальные услуги: собственница квартиры более семи лет вносила оплату несвоевременно и не в полном объеме. Коммунальщики сначала добились вынесения в отношении должницы судебного приказа, но он был отменен.

Тогда управляющая компания подала в суд исковое заявление. Две инстанции по-разному рассчитали сумму, которую должна была вернуть собственница. Одинцовский городской суд взыскал с ответчицы чуть более 100 тыс. рублей, учитывая, что она с декабря 2014 года по май 2018 года все же перечислила управляющей компании 305 тыс. рублей. Однако Мособлсуд это решение отменил и обязал ответчицу заплатить более 400 тыс. рублей, а также выплатить пени. Апелляционная инстанция сочла, что уже перечисленные 305 тыс. рублей идут в зачет ранее образовавшегося долга — за неоплату услуг до 2014 года.

Как учитывать поступившие от собственника платежи и когда по таким делам наступает срок исковой давности объяснил Верховный суд РФ.

Если должник гасит сумму, которой недостаточно для покрытия всех его однородных обязательств, то считается оплаченной та задолженность, которую указал должник (пункты 1 и 3 статьи 319 Гражданского кодекса), напоминает ВС РФ. Он также приводит разъяснения специального постановления пленума: если платежный документ не содержит данных о расчетном периоде, денежные средства засчитываются в счеет оплаты жилого помещения и коммунальных услуг за период, указанный гражданином (пункт 32 постановления пленума от 27 июня 2017 года №22).

«В случае, когда наниматель (собственник) не указал, в счет какого расчетного периода им осуществлено исполнение, исполненное засчитывается за периоды, по которым срок исковой давности не истек (часть 1 статьи 7 Жилищного кодекса, пункт 3 статьи 199, пункт 3 статьи 319.1 Гражданского кодекс), отмечает ВС. При этом срок исковой давности по требованиям о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг исчисляется отдельно по каждому ежемесячному платежу (пункт 41 постановления Пленума, часть 1 статьи 155 ЖК РФ и пункт 2 статьи 200 ГК РФ), поясняет высшая инстанция.

Общий срок исковой давности составляет три года. А в случае отмены судебного приказа, если неистекшая часть срока исковой давности составляет менее шести месяцев, то она удлиняется до шести месяцев (абзац второй пункт 18 постановления пленума ВС РФ от 29 мая 2015 года №43).

«Таким образом, исходя из смысла приведеенных правовых норм и разъяснений Пленума по их применению исполненное добровольно (должницей) не могло быть зачтено за периоды, по которым истек срок исковой давности», — подчеркивает ВС.

Однако суд апелляционной инстанции все внесеенные ответчицей средства счел погашением долга, который возник еще до мая 2014 года, указал он. ВС поясняет, что по подобным вопросам юридически значимыми обстоятельствами являлись конкретные даты платежей и размер внесенной денежной суммы.

Суд должен был по каждому ежемесячному платежу посчитать срок исковой давности, а также выяснить вопрос, к какому виду долга и за какой период управляющая организация зачла каждую перечисленную сумму, отмечает ВС.

Именно эти обстоятельства имели существенное значение для правильного разрешения спора, однако суд апелляционной инстанции оставил их без исследования и правовой оценки.

«В нарушение приведенных норм права суд апелляционной инстанции засчитал исполненное в счет задолженности без исчисления срока исковой давности в отношении каждого платежа и без ссылки на доказательства, в связи с чем судебное постановление нельзя признать отвечающим требованиям закона», — считает ВС.

Он счел, что допущенные судом апелляционной инстанции нарушения норм материального и процессуального права являются существенными, в связи с чем отменил определение Мособлсуда и направил дело на новое рассмотрение.