Минфин предлагает провести эксперимент «по предоставлению права применять налог на профессиональный доход физическими лицами, являющимися гражданами стран, входящих в Содружество Независимых Государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза», пишут «Известия» . Это Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Украина и Азербайджан.

По мнению экспертов, возможность воспользоваться льготным налоговым режимом привлечет в Россию новых легальных трудовых мигрантов. Режим самозанятости выгоден не только с точки зрения налогообложения — нет необходимости скрываться от полицейских. Также льготный налоговый режим мог бы быть привлекателен для иностранцев, если бы власти изменили и режим пребывания в стране для таких работников.

В аналитической записке о положении на рынке труда в январе – июне 2019 года аудиторы Счетной палаты указывали, что снижение численности рабочей силы может стать фактором, способным существенно ограничить экономический рост. Как показало сентябрьское исследование Head Hunter, в большинстве российских регионов фиксируется нехватка рабочего персонала.