В России могут быть разработаны национальные правила и стандарты для верификации зеленых финансовых инструментов, сообщает ЦБ. Об этом говорится в Концепции организации в России методологической системы по развитию зеленых финансовых инструментов и проектов ответственного финансирования.

Для осуществления экологических и климатических проектов необходима проверка на соответствие принципам и стандартам зеленых финансов.

Также к ним предъявляются особые требования по раскрытию информации и обособлению денежных потоков.