В китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны обрушилось ремонтируемое здание, принадлежащее филиалу Аграрного коммерческого банка Китая, сообщает агентство «Синьхуа» . По его данным, под завалами остаются два строителя.



ЧП произошло в 06:00 по местному времени (01:00 мск) на территории зоны экономического развития города Байчэн.

Спасатели уже извлекли из-под обломков четырех человек. Все они отправлены в ближайшие больницы. Поиски еще двух строителей продолжаются, ведется следствие.