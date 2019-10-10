Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что Китай уже начал выполнять условия торговой сделки, по которым две страны достигли принципиальных договоренностей, и приступил к закупкам американской сельхозпродукции. Об этом американский лидер написал в воскресенье на своей странице в сети Twitter .

По его словам, одним из условий сделки было то, чтобы стороны не ждали три-четыре недели до подписания соглашения и приступили к закупкам сразу. «Китай уже начал покупать сельскохозяйственную продукцию у наших замечательных фермеров-патриотов», — заявил он.

«Мы завершим масштабную первую часть сделки и приступим сразу ко второй части. Первая часть может быть окончательно согласована и подписана скоро», — добавил Трамп.

Американский лидер заявил журналистам в пятницу по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к «значительному первому этапу» в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле.

Ранее американский лидер перенес с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью 250 млрд долларов. В свою очередь власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований торговой продукции из США.