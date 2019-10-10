Количество льготных ипотечных кредитов для семей под 6% в последние месяцы серьезно растет, заявил министр труда Максим Топилин на заседании президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Последние месяцы количество кредитов полученных, оно серьезно растет. Но так как вносились изменения различные в течение года, общее освоение составляет всего 716 млн рублей из 9,2 млрд рублей», — сказал он.

Как отметил Топилин, среди отстающих регионов — Магаданская и Мурманская области, Карачаево-Черкесия, Республика Калмыкия, Камчатка, Республика Тыва, Республика Ингушетия. Лидерами по реализации проекта являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Программа семейной ипотеки осуществляется в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (входит в нацпроект «Демография»).