Бумаги крупнейшей российской IT-компании «Яндекс» в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 14 октября, дорожают почти на 5% после рекордного падения в конце минувшей недели, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:27 мск, акция подорожала на 4,72%, до 1 987,6 рубля. При этом максимальный рост стоимости акций был зафиксирован в начале торгов — они дорожали на 5,27%, до 1 998 рублей за бумагу.

Напомним, в пятницу, 11 октября, инвесторы отреагировали распродажей акций «Яндекса» на негативные для компании новости из Госдумы, где рассматривался законопроект о введении ограничений доли иностранного капитала для «значимых» интернет-ресурсов. Депутаты предлагают установить максимальную долю не выше 20%. Инвесторы опасаются, что это может привести к делистингу акций «Яндекса» с NASDAQ.

Капитализация российской IT-компании снизилась до 553 млрд рублей, за день «Яндекс» подешевел на 130 млрд.

