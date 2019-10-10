Порядок инвестирования средств ФНБ после превышения в будущем году планки 7% ВВП будет согласован с денежно-кредитной политикой ЦБ, чтобы не привести к укреплению курса рубля. Об этом сообщил на заседании комитета по бюджету Государственной думы первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.



«В следующем году ожидаем, что около 1,7 триллиона рублей — это цифра, которая сложится сверх семипроцентного уровня. Здесь нам надо определиться, и мы собирались внутри правительства по принципам использования этих средств. Договорились, что эти принципы должны быть состыкованы с денежно-кредитной политикой Центрального банка с тем, чтобы не вызывать укрепления курса рубля и, соответственно, снизить нашу экспортную конкурентоспособность», — сказал Силуанов.

Он изложил базовые принципы инвестирования этих средств. «Принцип такой — часть этих средств, 15—20%, можем инвестировать. Принцип — привлечение на рубль этих инвестиций нескольких рублей частных инвестиций. И, конечно, это должны быть те отрасли, те направления, которые несут за собой кумулятивный эффект для всей экономики», — сказал Силуанов.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы бюджета от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель направляются в резервы. Средства ФНБ могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. Однако после превышения фондом ликвидной части объема в 7% ВВП правительство может направить эти средства на финансирование инфраструктурных проектов.

Ранее первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестернко говорила, что ликвидная часть Фонда национального благосостояния на конец 2019 года достигнет 6% ВВП.

Объем ФНБ за сентябрь 2019 года снизился на 2,97% и на 1 октября составил 7,928 трлн рублей, что эквивалентно 123,07 млрд долларов.