Счетная палата сочла необоснованной докапитализацию Банка ДОМ.РФ на 2020 год в сумме 2,76 млрд рублей, говорится в ее заключении на проект бюджета на 2020–2022 годы. Об этом сообщает РБК .

Взнос в уставный капитал института развития «ДОМ.РФ», необходимый для докапитализации банка, включен в проект бюджета, внесенный в Госдуму. В документе говорится лишь, что такой взнос нужен для инвестиций в объекты государственной собственности. Пояснительная записка к законопроекту не содержит информации о целях докапитализации Банка ДОМ.РФ, а в системе «Электронный бюджет» не представлены расчеты суммы докапитализации (2,764 млрд рублей), пишет ведомство.

Счетная палата также указывает на риски неосвоения планируемых бюджетных вливаний 6 млрд рублей в капитал «РусГидро» в 2020 году на строительство линий электропередачи Певек — Билибино. Перечисленные на эти же цели в 2019 году 7 млрд рублей пока что полном объеме размещены на счете «Чукотэнерго» и не используются. Аудиторы обращают внимание и на отсутствие материалов, поясняющих расчет сумм бюджетных ассигнований, по ряду имущественных взносов в госкорпорации.