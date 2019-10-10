Темпы роста рынка лизинга снизились в первой половине 2019 года. Об этом свидетельствуют данные рейтингового агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»), изучившего показатели ста ведущих лизинговых компаний по итогам полугодия.

Суммарный объем нового бизнеса участников рэнкинга по итогам шести месяцев 2019 года составил 670 млрд рублей, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 8%. Объем новых лизинговых договоров в первом полугодии 2019 года возрос по сравнению с шестью месяцами 2018 года на 6% и достиг 1 трлн рублей; одновременно с этим за аналогичный период на 27% вырос лизинговый портфель участников рэнкинга — до 4,25 трлн рублей.

«Несмотря на заметно опережающий инфляцию рост, нынешние индикаторы свидетельствуют о замедлении темпов на этом рынке, — отмечают аналитики. — Так, по итогам 2018 года рост нового бизнеса превысил 26%».

Сдерживающее влияние на рынок в первом полугодии 2019 года оказали лизинг железнодорожной техники и авиатранспорта. Объем нового бизнеса в лизинге ж/д техники у участников рэнкинга по итогам шести месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сократился на 26%, а его доля составила 18,5% (123,7 млрд рублей). Что касается авиализинга, то он затормозился еще в прошлом году, а по итогам первой половины текущего года сокращение объемов нового бизнеса здесь достигло 58% к аналогичному периоду 2018 года, а доля составила 6,8% (45,7 млрд рублей). Замедления связаны с меньшим числом сделок в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее к концу текущего года в этих крупных сегментах ожидается восстановление роста: по опыту лидеров рынка, большая часть инвестиций в обновление и пополнение парков транспорта и техники осуществляется предприятиями в III и IV кварталах.



Ощутимый рост в первом полугодии пришелся на сегмент авто: объем нового бизнеса в грузовом транспорте у участников рэнкинга за первое полугодие 2019 года увеличился на 16% и составил 119,2 млрд рублей (17,8% в долевом выражении), а в легковом транспорте — 23% и 100,6 млрд рублей соответственно (15%). Суммарно на эти два сектора, оказавших в первом полугодии 2019 года существенную поддержку рынку, приходится почти 33% от общего объема нового бизнеса топ-100 лизингодателей.