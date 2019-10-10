Россия несет только чуть больше половины убытков от санкций со стороны запада, остальное приходится на страны, которые ввели данные ограничительные меры, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на исследование Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлиана Хинца из Кильского института мировой экономики.



Авторы исследования выяснили, что ежемесячные торговые потери от санкций составляют 4 млрд долларов. При этом ученые, как отмечает издание, делают «поразительные выводы», из которых следует, что 45% ущерба ложится на плечи «санкционирующих стран». На Европейский союз приходится 92% убытков, которые западные страны несут из-за антироссийских санкций. Львиную долю вынуждена нести Германия — 38% или 667 млн долларов в месяц.

Кроме того, в исследовании Крозе и Хинца говорится о том, что французским компаниям за счет экспорта в другие страны так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за санкций Запада против России.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что все, кто имеет политически зрелый взгляд на ситуацию с антироссийскими санкциями, давно должны были понять, что санкции против России не работают и не заработают никогда.

