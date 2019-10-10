Все 3 года существования банка в мессенджерах TalkBank его CEO и основатель Михаил Попов является спикером крупнейшего финтех-форума FINOPOLIS. В этом году компания из стартапа превратилась в серьезного игрока и полноправного участника рынка финансовых технологий. Этого удалось добиться в том числе благодаря инновационному инструменту для B2B-рынка — TalkBank Platform.

«Время показывает, что команда TalkBank умеет предугадывать тренды финтех-рынка, — говорит Михаил Попов, — Мы говорили о чатботах и их эффективности 3 года назад, а сейчас они на пике популярности. И сейчас мы представляем новый тренд банковского рынка — открытые API».

TalkBank Platform появилась на основе опыта TalkBank в интеграции с банками. За последний год решение было доработано и дополнилось API для подключения к банку. На платформе уже работают 4 банка.

Платформа представляет собой комплексный сервис, куда входит чатбот для обслуживания конечных пользователей, билинговая система, блок расчетов, маркетинговых коммуникаций, аналитики и централизованного управления через API или административную панель. В портфеле TalkBank уже имеются проекты с крупными компаниями — Visa, Tele2 — и банками, что подтверждает доверие к созданной командой TalkBank устойчивой системе сервисов, способной поддержать любые объемы транзакций и сообщений, оставаясь гибкой и настраиваемой под нужды клиента.

«На TalkBank Platform наши партнеры в короткие сроки получают весь нужный функционал, чтобы с его помощью реализовать текущие и новые бизнес-процессы, а главное — стать привлекательнее для клиентов и организовать финансовые потоки», — комментирует директор по маркетингу TalkBank Александр Попов.

Недавно TalkBank был приглашен в Ассоциацию «Финтех» как участник пилота Open API. «Ассоциация «Финтех» создает стандарт работы с открытыми API, — поясняет Михаил Попов, — А мы уже создали этот стандарт для своих партнеров. И, конечно, поделимся с коллегами нашими наработками и опытом».