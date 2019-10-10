МТС Банк с 14 октября запустил для индивидуальных предпринимателей и компаний из числа малого бизнеса новую линейку программ расчетно-кассового обслуживания (РКО). Банк улучшил условия по обслуживанию счетов, расширил бесплатные лимиты и сократил список необходимых для открытия счета документов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Линейка представлена четырьмя тарифами: «Проще простого», «Минимум», «Точный», «Стабильный».

«Каждый тариф включает бесплатные базовые опции: открытие расчетного счета в рублях, внутрибанковские переводы и переводы в бюджеты всех уровней, а также подключение к мобильному приложению и электронной системе интернет-банкинга «Клиент — банк», — говорится в релизе.

«Проще простого» — программа разработана для фрилансеров и начинающих предпринимателей, а также для компаний сегмента нано- и микробизнеса. МТС Банк запустил пакет еще в июле текущего года и в связи с большой популярностью у клиентов сохранил его в обновленной линейке. В рамках данного пакета клиент бесплатно совершает неограниченное число переводов на счета юридических лиц и до 1 млн рублей в месяц снимает наличные и переводит на счета физических лиц. Стоимость тарифа — 1% в месяц от входящих поступлений.

«Минимум» — пакет создан для развивающегося малого бизнеса. Предложение включает бесплатное обслуживание счета и зачисление безналичных платежей, а также бесплатные переводы на счета физических лиц и выдачу наличных денег до 100 тыс. рублей. Первые три платежа юридическим лицам осуществляются также бесплатно, далее – 89 рублей за операцию. Стоимость тарифа – 0 рублей.

«Точный» — будет выгоден компаниям, совершающим большое количество платежей. В рамках программы переводы на счета физических лиц до 300 тыс. рублей осуществляются бесплатно, юридическим лицам — 19 рублей за платеж. Стоимость тарифа — 1 450 рублей в месяц.

«Стабильный» — будет интересен устойчивому бизнесу. Предложение включает бесплатные переводы на счета юридических лиц без ограничений и переводы на счета физических лиц до 500 тыс. рублей в месяц. Услуга СМС-информирования также предоставляется бесплатно. Стоимость тарифа — 5 450 рублей в месяц.

Действующие клиенты могут перейти на новые программы «Минимум», «Точный» или «Стабильный» бесплатно, а на тариф «Проще простого» — оплатив комиссию в размере 1% от остатка на расчетном счете на дату перехода.

