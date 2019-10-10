Годовая инфляция в РФ по состоянию на 7 октября составила 3,9%, а к концу года она может опуститься ниже официального прогноза в 3,8%, заявила замминистра экономического развития России Полина Бадасен.

«Инфляция по состоянию на 7 октября составила, по оценке, 3,9%. С учетом выхода из базы расчета высоких темпов роста цен конца предыдущего года инфляция продолжит снижение и, вероятно, к концу года окажется несколько ниже нашего официального прогноза. При этом текущая инфляция с учетом коррекции на сезонность уже ниже 3%», — сказала она на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Дополнительным фактором сдерживания роста цен станет ожидаемое замедление потребительского кредитования, добавила чиновница.