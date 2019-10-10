Ряд российских инвесторов проявляет интерес к IPO, к которому готовится крупнейшая в мире нефтяная компания — саудовская Saudi Aramco, заявил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При этом он отметил, что в целом у России и так много своих возможностей в нефтяной сфере.

«Тем не менее, действительно, у ряда российских инвесторов есть интерес к этому IPO», — сказал Дмитриев в преддверии визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в понедельник.

Делегация РФПИ во главе с Дмитриевым примет участие в государственном визите президента РФ в Саудовскую Аравию 14 октября.

О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году в рамках стратегии Vision 2030. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась, а летом прошлого года появились сведения, что оно может и вовсе не состояться.

Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 млрд долларов и стать рекордным в истории. В конце сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco может провести листинг на саудовской бирже уже в ноябре.