Онлайн-банк для бизнеса ДелоБанк предоставляет клиентам воспользоваться новой услугой банка и бесплатно подключить фискализацию всех чеков онлайн-оплат в личном кабинете, говорится в сообщении банка.

С 07 октября 2019 года любой клиент ДелоБанка может самостоятельно и быстро подключить сервис в личном кабинете, сгенерировать страницу оплаты и отправить ее покупателю, который оплатит счет с банковской карты и в режиме онлайн получит кассовый чек. Всю историю трансакций, операций и счетов клиенты могут видеть в реальном времени в личном кабинете ДелоБанка.

Клиент, как и ранее, платит только фиксированную ставку 2,5% за прием платежей через интернет-эквайринг.