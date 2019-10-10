Чистая прибыль Акибанка в III квартале 2019 года составила 82 млн рублей, что на 66 млн рублей больше аналогичного показателя прошлого года, свидетельствуют данные финансовой отчетности кредитной организации

Основными факторами получения прибыли за указанный период в банке называют получение положительной процентной маржи, комиссионных доходов, доходов от операций с иностранной валютой и операций с ценными бумагами.



В III квартале банк нарастил собственный капитал на 26,7 млн рублей, величина которого по состоянию на 1 октября составила 4,967 млрд рублей.Также в течение квартала банку удалось нарастить работающие активы на 190 млн рублей. Величина нетто-активов по состоянию на 1 октября составила 24,9 млрд рублей.

Банк сохранил стабильный объем привлеченных от клиентов средств на уровне 18,5 млрд рублей, остатки на счетах вкладов физических лиц выросли на 124 млн рублей, выпуск собственных векселей увеличен на 285 млн рублей.

Банк выполняет все обязательные нормативы, установленные Центральным Банком, а многие из них с существенным запасом.

«Следуя принятой стратегии, Акибанк в третьем квартале 2019 года сохраняет стабильное финансовое положение и устойчивые позиции на рынке банковских услуг. Динамика показателей объема активов и ресурсов соответствует тенденциям банковской системы Российской Федерации», — говорится в комментарии банка.